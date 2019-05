Vrouwen SC Stiens promoveren naar landelijke hoofdklasse

Het team is al vier jaar bezig om kampioen te worden, maar het werd steeds tweede. "Dit jaar gaat het beter", zei Aant van der Zee voorafgaand aan de wedstrijd. Hij is de leider van het team. "We zijn compleet, hebben een bredere selectie en zijn heel scherp. Het mooie is dat de meiden ook allemaal vriendinnen zijn."

De Stienzers hoefden niet beslist te winnen, omdat ze ook een goed doelsaldo hadden. Dat leken ze nodig te hebben, want Berkum kwam net voor rust op 0-1.

Na rust maakten de vrouwen van Stiens dit al snel weer goed. In de 49e minuut scoorde Saskia Hoogstra de gelijkmaker. Nog geen twee minuten later was het al 2-1 door een goal van Lisanne Hoek. Iris Pinkster besliste de wedstrijd door de 3-1 binnen te schieten.