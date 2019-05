Meerdere ploegen rijden uit voor bosbrand op Terschelling

De brandweer had het vuur snel onder controle. De officier van dienst was op de vaste wal, en had volgens een woordvoerder van de brandwacht de KNRM al gealarmeerd om zo snel mogelijk naar het eiland te kunnen, maar al snel bleek dat dat niet nodig was.

De brand was in het bos aan de Badweg West bij West-Terschelling. De brandwacht werd om tien voor achten opgeroepen en schaalde al snel op. Het korps van Terschelling was met meerdere ploegen aanwezig.