Nyck de Vries doet goede zaken voor wereldklassement in Monaco

Als Latifi niet twee bonuspunten had gekregen omdat hij de snelste ronde neerzette, had De Vries nu bovenaan in het klassement gestaan. Nu is die plaats nog voor Latifi, met 95 punten. De Vries staat daar één punt onder.

De Vries (24), die uit Uitwellingerga komt, won de eerste race op het circuit van Monaco. Hij startte toen vanaf poleposition. Het was zijn tweede winst van dit seizoen in de klasse die als het voorportaal van de Formule 1 wordt gezien.