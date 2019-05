ONS Sneek verliest laatste competitiewedstrijd die nergens meer om ging

ONS speelde nergens meer om. De Snekers waren al veilig.

In de eerste helft kwam Katwijk op een 2-0 voorsprong door doelpunten van Chima Bosman en Tim Bloemendaal. In de tweede helft kwam ONS terug in de wedstrijd door een doelpunt van Nick Burger, maar in de slotfase besliste Kay Tejan de wedstrijd uit naam van de thuisploeg. Het werd 3-1.