Marit Bouwmeester pakt zilveren medaille op EK

Al voor de laatste race was duidelijk dat Bouwmeester geen Europees kampioen zou worden. Het puntenverschil met haar Deense concurrente was te groot.

"Ik wist dat Denemarken niet in te halen was, maar ik stond op gelijke hoogte met België. Dus ik wist wat me te doen stond", zei Bouwmeester na afloop. "Winst is een mooie afsluiting van het kampioenschap."

Bouwmeester had van tevoren geen trainingsuren gemaakt op het wedstrijdwater. Bewust niet. Ze wou zo leren om om te gaan met onverwachte omstandigheden. En al heeft dat een paar punten gekost, is ze van plan om dezelfde tactiek op het WK toe te passen.