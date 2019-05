Opnieuw slachtafval op de weg: één rijstrook van N31 afgesloten

Vlak voor de afslag naar Rottevalle is één rijstrook dicht. Verkeer in de richting van Leeuwarden heeft daar last van.

Twee dagen geleden lag er ook al een lading slachtafval op een Friese weg. Dat was op de A7. Rijkstwaterstaat meldde toen dat het van een vrachtwagen gevallen was bij een stevige remactie. Het heeft uren geduurd voordat de weg weer vrij was.

Het is niet duidelijk hoe lang het duurt om de N31 weer vrij te maken. En het is ook niet duidelijk hoe het spul op de weg terecht is gekomen.