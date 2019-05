Kooyenga Groep verlaat Dokkum

De Kooyenga Groep is een detacheringsbedrijf dat vooral overheden bedient van gekwalificeerd personeel en advies. Het bedrijf is voor 60 procent overgenomen door uitzendbureau Olympia. Die hebben er Kooyenga uiteindelijk van overtuigd dat het beter is om in Utrecht en omgeving te settelen.

Van de tien mensen die nog in Dokkum werken, hebben vijf al ander werk gevonden, de vijf anderen hebben tot volgend jaar april de tijd om ander werk te vinden. Als dat niet lukt dan komt er een goede regeling, zegt Kooyenga.

De gemeente Noardeast Fryslân heeft nog geen reactie gegeven aan Romke Kooyenga vertelt hij. Volgens hem is de band tussen Dokkum en zijn bedrijf niet zo groot en heeft de gemeente ook niet zoveel voor de Kooyenga Groep betekend.

Het doet echter wel iets met de oprichter en directeur van het bedrijf, zegt hij. De deur naar Fryslân is nog niet helemaal dicht.