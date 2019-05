Kleurrijke dag in Leeuwarden: Fries Straatfestival en PRIDE

Eerder was het onzeker of het festival door kon gaan, maar na een subsidie kon het dit jaar toch weer worden georganiseerd. De eerste editie was in 1980.

Een van de acts is een interactieve straattheatervoorstelling, bestaande uit een mobiele installatie die met dappere omstanders op straat tot leven komt. Een andere is act is die van jonge talenten van Jazzdance Balletstudio Nynke van Duinen. Achter grijze en gerimpelde maskers duiken ze overal op. Weer iemand anders maakt muziek met zijn zelfgemaakte glasorgel.

Pride

Ook PRIDE Leeuwarden doet de binnenstad deze zaterdag aan. De feestelijke botenparade voert het eerste lustrum en heeft als thema regenboog(vlag). De boten varen door de grachten tussen 16.00 en 18.00 uur. 's Avonds is er een feest met onder andere zangeres Imca Marina.