Pier Pander Museum in Leeuwarden weer open met vernieuwde tentoonstelling

"Hij is nu misschien een beetje vergeten, maar in zijn tijd was hij de beroemdste beeldhouwer eigenlijk. Hij kon er goed van leven", vertelt Geart de Vries, directeur van Historisch Centrum Leeuwarden waar het museum onder valt.

Pier Pander werd in 1864 in armoede geboren op een schip in Drachten. Het museum heeft nog werk uit zijn kinderjaren. Toen was al te zien dat hij talent had. Hij mocht naar de Kunstnijverheidsschool in Amsterdam en daarna naar Parijs. In 1885 won hij een belangrijke prijs: de Prix de Rome. Hierdoor kon hij studeren en werken in Rome, de stad waar hij de rest van zijn leven zou blijven wonen. Ook mede omdat hij tuberculose kreeg en een warm klimaat goed voor hem was.

Tempeltje

Pander kwam vaak terug naar Friesland. Hij liet al zijn werk na aan de gemeente Leeuwarden. In 1954 werd het Pier Pander Museum gebouwd, vlakbij zijn tempeltje in de Prinsentuin. Dat tempeltje had hij tijdens zijn leven al ontwikkeld, maar is pas in 1924 werkelijk gebouwd. Er staan vijf marmeren beelden die zijn visie weergeven op hoe een kunstenaar kunst maakt.

In Nederland is Pander het bekendst door zijn portret van koningin Wilhelmina, dat in 1898 afgebeeld werd op de Nederlandse gulden. Pander kreeg deze opdracht, ter ere van Wilhelmina's inhuldiging, als erkenning van zijn status.