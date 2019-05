Friese brandweerposten met nieuw materieel beter uitgerust

Vorig jaar moest de dienst 40 keer in actie komen. "Het gaat dan om zaken als een persoon of voertuig te water, een omgeslagen zeilboot of een schip in de problemen."

In Fryslân zijn in totaal tien zogenoemde 'oppervlaktereddingsteams'. Het materieel komt vooral in de waterrijke gebieden. De brandweer is blij met de uitbreiding. "Nu kunnen mensen nog sneller helpen." Met de zomer voor de deur denkt hij het wel weer druk te krijgen.