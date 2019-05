Vissen tellen op oostelijk Wad om beeld te krijgen van onderwaternatuur

Voor Staatsbosbeheer is meer aandacht voor de onderwaternatuur wel wat nieuw. Zij zijn vooral bezig met het beschermen van de natuur boven water. Met behulp van excursies willen zij ook het grote publiek de ogen openen voor wat er onder water leeft.

Bovendien anticiperen zij al een beetje op een grotere rol in het beschermen van het Wad voor als er nieuwe Waddenautoriteit is. Volgende maand moet bekend worden hoe die nieuwe 'autoriteit' eruit zal zien.

En de wetenschappers willen niet alleen weten hoeveel vis er in de Waddenzee zwemt, maar ook hoe belangrijk het gebied is voor een grote verscheidenheid aan soorten vis. Van vogels die op een grote verscheidenheid aan plaatsen op de wereld verblijven, weten we al dat het Wad een belangrijke functie heeft. Bijvoorbeeld om te broeden of om aan te sterken zodat zij verder kunnen vliegen. Dat wordt ook wel de internationale 'flyway' genoemd. Hetzelfde zou ook wel eens voor sommige soorten vis kunnen gelden en dat noemen ze dan de 'swimway'. Maar daar is nu nog veel minder over bekend.