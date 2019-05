'Expeditie Oerpolder': fietsen door It Heidenskip en leren over de rijke geschiedenis

Met de app op de telefoon kan een route worden gefietst die begint bij de Waag in Workum en eindigt in It Heidenskip. De stem op de app vertelt waar de fietser langs moet, maar dat is niet het enige. Er zijn verhalen over de rijke geschiedenis van It Heidenskip, vaak verteld door de Heidenskipsters zelf.

Hylke Speerstra

De tocht is tien kilometer lang en op 13 punten op de route wordt een verhaal verteld. Schrijver Hylke Speerstra is een van de mensen die aan het woord komt. Voor zijn boek 'De Oerpolder' heeft hij veel historische verhalen boven water gekregen. Een van de andere mensen die aan het woord komt is een vrouw van 86 jaar die vertelt over de winkel die haar ouders vroeger hadden.

De app is vorig jaar online gekomen. In het eerste jaar is de app 5.000 keer gedownload, maar dat wil niet zeggen dat de tocht ook 5.000 keer is gefietst. Heidenskipster Gerrit Twynstra, die ook meewerkte aan de ontwikkeling van de app, durft niet een aantal te noemen. Hij constateert dat er regelmatig groepjes fietsers door It Heidenskip fietsen die zo nu en dan stilstaan. Iemand die alles fietst en beluistert, kan wel drie uur onderweg zijn.

It Heidenskip is de namme fan de streek én de namme fan it doarpke. It doarpke wurdt ferdield yn 'de Hel' en yn 'Brânburren', in gebiet like grut as Ljouwert.