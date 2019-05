Veel schade aan huizen bij brand in Makkum

De hulpdiensten moesten dezelfde nacht nog een keer in Makkum in actie komen. Er was een melding van een auto te water op de Holle Poarte.

Omdat de Makkumer brandweer al druk met de branden bezig was, is daar het korps van Parrega ingezet. Door nog onbekende oorzaak was de wagen uit de bocht gevlogen en in de sloot terecht kwam.

Duikers werden ingezet, maar het bleek dat er geen mensen meer in de auto zaten.