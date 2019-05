Voetbalvrouwen van Stiens kunnen eindelijk promoveren

"We hebben aan een gelijkspel genoeg, het kan bijna niet meer verkeerd gaan", vertelt Aant van der Zee, leider van het team, enthousiast. "We gaan niet verliezen, daar zit ik niet over in." Tegenstander is VV Berkum uit Zwolle die nu vierde staat. De wedstrijd begint om 15.00 uur.

Vier jaar is het team al bezig om kampioen te worden en werd het steeds tweede. "Dit jaar gaat het beter, we zijn compleet, hebben een bredere selectie en zijn heel scherp. Het mooie is dat de meiden ook allemaal vriendinnen zijn."

Van der Zee prijst de hele organisatie die heeft meegeholpen in de prestatie. Als ze promoveren, wordt het niveau wel hoger volgend jaar. "Daar zijn we wel aan toe."

De spandoeken in het dorp zijn al klaar. "Het wordt een mooi feest", besluit Van der Zee.