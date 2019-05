Familie Van der Pol rent Elfstedentocht tegen kanker

Het is de bedoeling de loop in 24 uur te voltooien. De deelnemers lopen verschillende afstanden tussen de 5 en 21 kilometer. Er is intussen meer dan 13.000 euro opgehaald.

"We lopen voor het leven", zegt Willem van der Pol. Hij heeft zelf 21 kilometer hard gelopen tussen Parrega en Kimswerd. "Het gaat redelijk goed, we liggen zelfs twee uur voor op schema. Iedereen doet extra zijn best. We doen het met z'n allen en omdat het dichtbij is, kan iedereen erbij zijn om aan te moedigen langs de route. Niet iedereen kan even lang rennen, maar iedereen draagt zo wel zijn steentje bij."

De familie wil met deze actie iets positiefs doen. "Kanker is heftig en komt in alle families voor, ook wij worden niet gespaard. Maar zo willen we de schouders eronder zetten, mensen een hart onder de riem steken en dus geld ophalen."

Onderweg krijgen ze veel steun. "Dat is hartverwarmend. Mensen staan midden in de nacht om je aan te moedigen."

Maarten

Ook Elfstedenzwemmer Maarten van der Weijden steunt de actie. Hij stuurde een videoboodschap naar de familie waarin hij de familie veel sterkte toewenst. "Dat was een leuke verrassing."

De finish van de estafette is zaterdagmiddag 15.30 uur in Woudsend.