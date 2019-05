Dweilorkest Feintsjes is genomineerd voor 'club van het jaar'

Het is de tweede keer dat er een verkiezing is van de 'Club van het jaar'. Het is een initiatief van de Rabobank met NOC*NSF, LKCA, Kunstbende, AD en de regionale dagbladen. Het doel is om de kracht van sport- en cultuurclubs bij zoveel mogelijk mensen in de schijnwerpers te zetten.

Er zijn in Nederland 50.000 verenigingen en stichtingen die volgens de initiatiefnemers het grootste sociale netwerk van het land zijn.