Zeiler Pieter-Jan Postma verkoopt boot en zet streep door topsport

De 37-jarige Pieter-Jan kon het startbewijs voor de Olympische Spelen van Tokyo niet binnenhalen en dat betekent dat het klaar is voor hem. De boot heeft hij donderdag verkocht.

Postma is een strateeg, kan goed starten, kan goed zeilen toch kon hij nooit een wereldtitel winnen. Dat doet zeer, maar hij heeft een mooie sportcarrière gehad, zegt Postma. "Hoogtepunten raken je, dieptepunten raken je. Het is sport, het is een hele reis en alles is een belevenis geweest."

Littekens

Het goud is vaak dichtbij geweest; op wereldkampioenschappen en op Olympische Spelen. Zoals op de Olympische Spelen in Londen, waar hij een strafrondje moest draaien en het goud uit zicht raakte. Bij het zien van een filmfragment van het moment dat het misging in Londen, vloekt Postma opnieuw. "Dat zijn natuurlijk littekens, maar ik denk dat het ook karakter maakt. Het maakt het verhaal ook rijk."

Misschien had Postma harder moeten zijn, zegt zijn oud-coach Jacco Koops. "Ik ben heel gevoelig", geeft Postma toe. "Ook tijdens een wedstrijd, ik stel graag ook de ander op de eerste plaats. Dat je het belangrijk vindt hoe het met de ander gaat. Ik heb het moeilijk gevonden om het mes op iemand anders zijn keel te zetten", zegt Postma. Ook sportjournalist Peter van der Meeren, die bij veel wedstrijden aanwezig was, omschrijft de Finn-zeiler als een sociale, meelevende man.

Keuzes

Als Postma terugkijkt op de afgelopen jaren, dan ziet hij dat om te groeien in de sport je steeds keuzes moet maken. En door ervaring werden die keuzes steeds sneller en beter. Toch waren er ook momenten dat er eigenlijk geen mogelijkheid was om een keuze te maken. Zoals toen zijn beide ouders ziek werden en naast topsporter Postma ook mantelzorger werd.

In april dit jaar moesten ze afscheid nemen van zijn moeder. "Het is een heel rijk gevoel, om die momenten bij mijn ouders te zijn geweest. Maar mijn vader heeft parkinson en ook een flinke tik gehad, met hem gaat het nu ook niet zo goed."