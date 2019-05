Motorrijder gewond na botsing tegen verkeersbord bij Hallum

Twee ambulances waren ter plaatse om eerste hulp te verlenen. De motorrijder is met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Ook de traumahelikopter was in eerste instantie opgeroepen, maar die bleek niet nodig te zijn en werd afgezegd. De weg is door de politie afgesloten en het verkeer moet omrijden. Er wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak van het ongeval.