Marit Bouwmeester zakt naar derde plaats op vijfde dag EK in Porto

Dat was niet genoeg om de tweede plaats in het klassement vast te houden. Doordat de Belgische zeilster Emma Plasschaert een goede dag had en naar een eerste en tweede plaats zeilde, ging zij voorbij Bouwmeester in het klassement. De Deense Anne-Marie Rindom blijft op de eerste plaats staan.

Morgen is de laatste wedstrijddag aan de Portugese kust.