Friese PvdA is blij, maar niet door het dolle heen

Voorzitter Hans Konst denkt dat de winst vooral te danken is aan de 'pro-Europese campagne' van lijsttrekker Frans Timmermans. "Neem van mij aan: al dat gepraat over Nexit en de gulden weer terug, daar heeft de gewone man helemaal niets mee. Onze toekomst ligt in Europa; een stem op de PvdA was een stem voor Nederland in de Europese Unie."

De gewone man

Konst gaat ervan uit dat de goede uitslag voor Europa 'een positieve uitschieter' is. Om de opgaande lijn vast te houden zal de PvdA 'keihard werken' moeten, met vooral het belang van 'de gewone man' voor ogen. "Met onzekere banen en te lage lonen profiteert de gewone man onvoldoende van de Europese Unie. Timmermans moet er de komende jaren hard aan werken dat Europa meer 'van de gewone man' wordt en die mogelijkheid is er volgens mij ook."