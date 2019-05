Meest verwaarloosde kerk van Friesland is nu het pronkstuk van Dedgum

Naast alle veranderingen in het gebouw is de zaal van de kerk opgeknapt. Er is een nieuwe lichtinstallatie in de zaal gekomen en er hangen zes heaters om het gebouw in de winter aangenaam te verwarmen. Eenmaal in de maand wordt er nog een kerkdienst gehouden. Op de resterende dagen kunnen er nu andere activiteiten worden georganiseerd, want de kerkbanken zitten niet vast aan de vloer.