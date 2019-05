Verdachte schietpartij Thialf niet vuurwapengevaarlijk volgens ex-vrouw

In de behandeling van de zaak, twee weken geleden, werd gezegd dat de ex-partner tegenover de politie had verklaard dat Charles van der W. vuurwapengevaarlijk zou zijn. Toen zij at in een live-twitterverslag van een van de aanwezige journalisten terug las, trok ze aan de bel en liet ze weten dat ze dat nooit heeft gezegd.

Volgens advocaat Tim Vis van de verdachte, is het belangrijk dat deze nuancering in het dossier wordt gevoegd. "het is van belang, zeker in deze zaak die voor een groot deel berust op beeldvorming."

Twee weken geleden werd tegen de 57-jarige Charles van der W. vijf jaar cel geëist, omdat hij in januari 2017 op het parkeerterrein bij Thialf op Clafis-directeur Bert Jonker geschoten zou hebben. De rechtbank doet op 5 juni uitspraak.