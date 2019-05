Gratis trailerhelling aan Skieppedykje Harlingen gesloten

De helling aan het Skieppedykje is nog maar een jaar in gebruik. Eerder was er een openbare trailerhelling aan de Spoordijk in Harlingen. Toen die werd gesloten, heeft de gemeente aan het Skieppedykje een helling gerealiseerd. Dat heeft de gemeente ruim 119.000 euro gekost.

Ondernemer Jan Drijfhout was het daar niet mee eens en diende een klacht in over oneerlijke concurrentie bij het ACM. Het ACM gaf de ondernemer gelijk, omdat de gemeente de kosten voor de helling niet doorberekent aan gebruikers, is de concurrentie oneerlijk.

De gemeente kwam daarna met een verhuurplan voor de helling aan visverenigingen, maar maakte die plannen niet concreet. Zolang de gemeente de kosten van de helling niet doorberekent aan de gebruikers, heeft het ACM de gemeente nu een dwangsom opgelegd van 2.500 euro per week. Totdat de overeenkomst met de visverenigingen rond is.

De gemeente heeft daarom de trailerhelling voorlopig gesloten.