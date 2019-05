Een nieuwe taalgame moet het voortgezet onderwijs weer Fries laten spellen

Taalinstituut Afûk heeft een nieuw leermiddel voor het voortgezet onderwijs gelanceerd: de taalgame 'Twastriid.' De game zit boordebol oefeningen op het gebied van de Friese spelling. In de boekwinkel in Leeuwarden was 23 mei de presentatie, waarbij leerlingen van CSG Liudger uit Bergum een speciale spelshow met taalvragen hebben gewonnen.