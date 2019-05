Korfballer Tim Flokstra verlaat LDODK voor TOP (S)

Flokstra woont sinds afgelopen jaar in Amsterdam. Het op en neer reizen tussen Friesland en Amsterdam kost veel inspanning en Flokstra liet weten dat het eigenlijk niet goed te combineren valt met zijn studie. Hoewel hij het erg naar zijn zin had in Gorredijk, kiest zij nu voor een club dichter bij zijn woonplaats.

Afgelopen jaar werd Flokstra nog gekozen tot grootste talen van de Korfbal League. TOP was afgelopen jaar zaalkampioen en is dit seizoen met LDODK, PKC en DOS'46 nog in de race voor de Nederlandse veldtitel.