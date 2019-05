Hoe komt het met de twee basisscholen in Twijzelerheide?

De scholen vallen onder Noventa, een vereniging voor christelijk primair onderwijs in Achtkarspelen, en stichting Roobol (Regionaal Orgaan Openbaar Basisonderwijs Lauwersland). De bestuurders geven aan dat samenwerking een stap kan zijn tot een samenwerkingsschool, maar dat dit op dit moment nog niet aan de orde is.

In andere plaatsen in Achtkarspelen zijn wel zogenoemde samenwerkingsscholen ontstaan, zoals in Boelenslaan. Maar of Twijzelerheide daar klaar voor is, blijft nog de vraag.

Scholen onder één dak

De bestuurders hebben eerder al aan Achtkarspelen gevraagd of de gemeente rekening wil houden met nieuwbouw van een basisschool. Er is financiële ruimte gereserveerd in het zogenoemde 'Integraal Huisvestingsplan' dat op 25 april door de gemeenteraad vastgesteld is. Hier staat in wat er de komende 10 tot 15 jaar met de schoolgebouwen moet gebeuren.

De scholen zouden in een multifunctioneel gebouw moeten komen met flexibele ruimtes, zo bleek eerder in mei. De basisscholen kampen op dit moment met gedateerde gebouwen en ruimtegebrek.

Gemeente geen zeggenschap over besluitvorming

Achtkarspelen is als gemeente voorstander van samenwerking, zo laten de scholen weten, maar heeft geen bevoegdheid in het proces. De scholen hebben de ouders van de kinderen intussen op de hoogte gebracht.