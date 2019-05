Mitchell van Bergen en Sherel Floranus opgeroepen voor Jong Oranje

Van Bergen gaat met goede cijfers naar Jong Oranje. Zo speelde hij bij Heerenveen 30 wedstrijden in de competitie. Daarin scoorde hij 7 keer en gaf hij 2 assists. De jonge buitenspeler kwam afgelopen zomer over uit de jeugd van Vitesse.

Sherel Floranus kende in zijn debuutseizoen in Heerenveen een lastig seizoen. Hij speelde 21 wedstrijden voor Heerenveen en gaf een assist, maar de laatste maanden werd hij gepasseerd door trainers Jan Olde Riekerink en Johnny Jansen. Ook had de jonge rechtsback last van blessures.