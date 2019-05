KNKB schorst Daniël Iseger voor drie wedstrijden

De strafcommissie heeft volgens KNKB-directeur Marco Hoekstra "een zorgvuldige en goed overwogen" uitspraak gedaan. Er speelt ook nog een kwestie met de vriendin van Iseger, Manon Scheepstra. Zij heeft ook voor Huizum gekaatst en won op 4 mei voor die afdeling de eerste prijs in Franeker.

Ontevreden over antwoord Scheepstra

De KNKB heeft Scheepstra gevraag naar haar woonplaats. Volgens Hoekstra is er op die vraag wel een antwoord gekomen, maar is de KNKB nog niet tevreden over dat antwoord. "Ik hoop dat we er op korte termijn kunnen uitkomen. Wat dat betekent? Dat Manon eerlijk vertelt waar zij woont. Wij hebben naar ons idee nu nog niet alles op tafel en dat willen wij wel. Ik wil het zuiver houden en ik kan er nu niet meer over zeggen."

De kaatsbond hoopt in deze zaak volgende week meer duidelijkheid te geven, laat directeur Hoekstra weten.