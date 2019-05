Nieuwe voorzitter voor stichtingsbestuur SC Heerenveen

Pronk heeft bestuurservaring in de financiële- en duurzame wereld. In het verleden was hij algemeen directeur van Sportstad Heerenveen. Op dit moment is hij mede-eigenaar van The Green World Company.

Verder is de 72-jarige Henny Groot Kormelink toegevoegd aan de Raad van Commissarissen. Deze bestaat nu naast Groot Kormelink uit voorzitter Egbert van Hes en Willem Jan van Elsacker en is daarmee weer compleet.