Lintje voor bestuurder Linda Terpstra van hulpverleningsinstantie Fier

Voorzitter Linda Terpstra van de raad van bestuur van hulpverleningsorganisatie Fier in Leeuwarden is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding is vrijdag uitgereikt door burgemeester Ferd Crone tijdens de viering van het 20-jarig jubileum van de Leeuwarder opvang Asja.