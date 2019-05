Twee nieuwe speelsters voor VC Sneek

Danique Aardema is 21 jaar oud en volgde haar volleybalopleiding bij Emmen. De laatste jaren speelde zij in Spanje en Duitsland. Mable Hengebeld is 23 jaar en speelde de afgelopen jaren in de topdivisie voor PDK Huizen.

Afgelopen week begonnen de voorbereidingen voor het komende seizoen. Beide nieuwe speelsters trainen al mee, maar Hengeveld raakte geblesseerd bij de training. Het is nog niet bekend hoe lang het duurt voor zij weer mee kan spelen. De selectie is nu bijna compleet, men zoekt enkel nog een passer-loper. Deze zou eventueel uit de eigen jeugd of uit het tweede team kunnen komen.

Europees avontuur

Met de gemeente Súdwest-Fryslân wordt er overlegd over een mogelijk Europees avontuur. De vrouwen zijn gekwalificeerd, maar een deelname kost veel geld. Ook in 2017 heeft VC Sneek op Europees niveau gespeeld. Met de ervaring van toen moet het volgens het bestuur mogelijk zijn om dit nu wederom mogelijk te maken.