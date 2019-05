Oudfriese muurschildering in Groningen bleef ondanks aardbeving ongedeerd

De aardbeving begon op 22 mei om 5.49 uur en had een kracht van 3,4 op de schaal van Richter. Het was een van de zwaarste aardbevingen ooit in de provincie Groningen. Zelfs in de stad Groningen was de beving te voelen. Na de beving zijn er meer dan 900 schademeldingen gedaan bij de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen.

In Westerwijtwerd hangt in de kerk een belangrijke muurschildering. Deze primitieve tekening stamt al uit de veertiende eeuw. Het toont een kampgevecht tussen twee Friese strijders. Het fresco is wonder boven wonder niet beschadigd door de aardbeving.

Waardevol voor de Friese geschiedenis

In de vroege middeleeuwen viel Groningen ook nog onder het grote Friese rijk. De tekening laat zien dat er in het middeleeuwse Friesland een 'vetemaatschappij' heerste. Met het ontbreken van een hoger gezag vochten Friese edellieden hun geschillen onderling uit, bijvoorbeeld met een kampgevecht. Uit deze periode bleef er niet veel bewaard, daarom is deze muurschildering van grote waarde, ook voor Friesland.

Omdat de wapens en de kleding uit de twaalfde eeuw lijken te komen, denkt men dat het fresco waarschijnlijk gemaakt is naar een voorbeeld uit de twaalfde eeuw. De krijgers hebben een typisch Friese haardracht, een belangrijk statussymbool voor machtige Friezen in de middeleeuwen. Bij een restauratie van de kerk in 1897 viel een stuk van het pleisterwerk af. Zo is de tekening ontdekt.