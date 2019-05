Omrop TIP: Wat wordt de toekomst van het Lauwersmeer en daarmee Schiermonnikoog?

Een nieuw land werd in 1969 geboren aan de kop van Fryslân. Zout van zoet werd hiervoor gescheiden en Lauwerszee werd Lauwersmeer. In de Fryslân DOK documentaire '50 jier Lauwersmar' wordt in twee delen gekeken naar hoe het gebied in een halve eeuw een toonaangevend nationaal park kon worden, waarin natuur, recreatie, landbouw en visserij naast elkaar floreren.