Stapavond Australische toerist eindigt in Leeuwarder ziekenhuis

De 28-jarige man werd donderdagnacht even na vieren uit een café aan het Ruiterskwartier gedragen. Hij had zoveel gedronken dat hij niet reageerde op pijnprikkels. De politie liet daarom een ambulance komen. Toen de man in de ambulance door het verplegend personeel werd geholpen, moest hij braken.

De Australiër is overgebracht naar ziekenhuis MCL in Leeuwarden en "zal vanmiddag er achter komen dat zijn eerste kroegentocht als toerist in Nederland slecht is bevallen", schrijft de politie van Leeuwarden op Twitter.