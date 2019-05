Nieuwe cultuurnota Leeuwarden: "Denk groot en blijf ambitieus"

Geen urgentie

Sjoerd Bootsma van de organisatie die bezig is met het vervolg van Culturele Hoofdstad roept de gemeentepolitiek op om lef te houden. Hij vindt dat de urgentie om door te pakken na het Culturele Hoofdstadjaar mist. "Soms merk ik dat ik het nog heel erg aan het uit leggen ben, terwijl het voor onze snufferd staat wat we met elkaar gedaan hebben." Hoe dat volgens hem kan? "We zijn niet gewend om veel ambitie te hebben. Vorig jaar hadden we dat wel, maar dat moeten we nu vasthouden. We moeten het niet weer rustig aan gaan doen."

Meer gas erop

Harry Bevers van de VVD deelt deze zorg en voelt zich ook wel een beetje aangesproken. "We praten al heel lang over de legacy. Ik realiseer me dat dit te veel is blijven liggen. Misschien had ik daar zelf ook meer gas op moeten geven." Wel ziet hij de grote meerwaarde die cultuur als geheel voor Leeuwarden heeft en vindt dat er in moet worden geïnvesteerd. Maar het moet niet ten koste gaan van de bestaande organisaties.

"In de sectoren economie, marketing en toerisme zijn ook budgetten beschikbaar. We hebben afgelopen jaren gezien dat cultuur ons meer heeft opgeleverd dan alleen een beter cultureel klimaat, maar ook meer toerisme en een economische impuls", aldus Bevers.