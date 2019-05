Het is een beestenboel onder de provinciale wegen

Advies- en ingenieursbureau Arcadis heeft de afgelopen tijd in opdracht van de provincie met wildcamera's en inspecties bekeken of de faunapassages goed werken. En dat is zo. Dat komt mede doordat de dierenpassages redelijk kortgeleden zijn aangelegd. Op de camera's zijn onder andere boomotters te zien, maar ook dassen, vossen, katten en ratten.

Wat opvalt is het grote aantal otters. Het waren er nog meer dan in de provincie Overijssel, waar ook een behoorlijke populatie otters zit. De meeste otters komen om het leven doordat zij onder de wielen van een auto of vrachtwagen belanden.