De Hege Warren eerst onder water zetten om daarna kanaal aan te leggen?

Volgens de provincie Fryslân is de reden om niet teveel in te gaan op de plannen voor de vaarweg net iets anders. Er moet eerst gekeken worden wat er allemaal mogelijk is met het gebied de Hege Warren. Pas daarna kan er gekeken worden of het kanaal een optie is: "Op dit moment is het plan sowieso financieel niet haalbaar", legt projectleider Sonja Busch van de Provinsje Fryslân uit. Toch wil zij de belangstellenden ook tegemoet komen: "We kunnen de olifant in de kamer natuurlijk ook niet helemaal negeren. We willen eerst kijken hoe we met de veenweideproblematiek om moeten gaan. Het zou kunnen dat de vaarweg een onderdeel van de nieuwe inrichting van het gebied is. Het plan is dus nog wel aanwezig, maar de focus ligt op de Hege Warren."