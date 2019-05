Volleybalvrouwen winnen overtuigend van Zuid-Korea

Zonder de zusjes Jasper in de basis ging het spel in de eerste set gelijk op tot 10-10. Daarna nam Nederland het initiatief en pakten de volleybalsters de eerste set met 25-18. De tweede set was spannender. Zuid-Korea pakte een 21-20 voorsprong, maar door vijf punten op rij pakte de ploeg van coach Jamie Morrison toch nog de set.

Ondanks dat Marrit en Hester Jasper niet in de basis stonden, kwamen beide speelsters wel in actie. Het was Marrit Jasper die met een goed blok de wedstrijd op 25-18 besliste in het voordeel van de Nederlandse ploeg.

Volgende week worden er weer drie duels gespeeld in de Nations League. In Apeldoorn zijn Brazilië, Bulgarije en Polen de tegenstanders van Nederland.