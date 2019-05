Manifest aangeboden om Lauwersmeergebied klaar te maken voor de toekomst

1. Economische ontwikkeling op basis van kustidentiteit

- Ondersteun en faciliteer een recreatief aanbod dat past bij de identiteit van Lauwerskust en Werelderfgoed Waddenzee én bij de beleving van de kernwaarden;

- Kies voor een Werelderfgoedcentrum dat deze kustidentiteit ondersteunt en versterkt;

- Kies voor kleinschalige, gebiedseigen, duurzame visserij in de oostelijke Waddenzee en het Lauwersmeer, gekoppeld aan bezoekershavens in Lauwersoog, Zoutkamp en Dokkum.

2. Een innovatieve benadering voor de waterveiligheid van kust en achterland

- In kaart brengen van de effecten van de nieuwste klimaatscenario's voor Lauwerskust;

- Vertalen waterveiligheid en natuur Lauwerskust in één integraal plan met ruimte voor innovatieve aanpak als klimaatbuffers in het achterland en opslibbing van de kust (en aansluitend op ontwikkelingen in natuurinclusieve landbouw en Deltaplan Biodiversiteitsherstel)

3. Lauwerkust Proeftuin maritieme waterstofeconomie

- Kies voor een toekomst zonder fossiele brandstoffen (onder andere scheepmotoren) in Lauwerskust en de oostelijke Waddenzee; en zorg voor omzetting windenergie op zee in waterstof;

- Creëer de Proeftuin Lauwerskust Maritieme Waterstofeconomie, een vier-jarig programma voor innovatie rond waterstof, met ruimte in de regelgeving/faciliterende financiële programma's en aanlanding van (een deel van de) windenergie op zee in Lauwersoog.

4. Lauwerskust energieneutraal

- Ontwikkel drie pilotprojecten rond vervoer op waterstof: garnalenkotter, excursieboot en landbouwtractor;

- Versterk de uitrol van duurzame energieproductie in de dorpen van Lauwerskust; en verken de mogelijkheden van energiebenutting uit water (warmte en koude uit oppervlaktewater en/of getijdenstroom).



5. Innovatiegebied voor landbouw van de toekomst

- Het proefproject Zoet op Zout Lauwersmeergebied verder uitrollen, met de projecten Spaarwater en Boeren Meten Water en zouttolerantie van teelten; deze kennis delen met de regio en de waterzelfvoorziening voor de landbouw, met grip op de eigen percelen, opschalen naar de gehele regio;

- Opschalen 'zilte beheerpakketten' als onderdeel van agrarisch natuurbeheer;

- In samenwerking met andere bedrijven/organisaties uit de regio de mogelijkheden verkennen om de bodemkwaliteit te verbeteren in relatie tot kringloop.

6. Naar een robuust Lauwerskustlandschap met biodiversiteit en karakter

- Versterken identiteit dorpen Zoutkamp, Dokkum, Lauwersoog, Holwerd en Paesens- Moddergat als kustplaatsen;

- Versterken kustlandschap met herstel cultuurhistorische elementen (oude sluizen/inlaten, historische gebouwen, terpen, molens etc.) en het vernieuwen van dijkstructuren tot groene, bloemrijke linten tussen de dorpen;

- Ontwikkelen drie groene, landschappelijke, cultuurhistorische, recreatieve routes tussen kust en achterland: van Kollum naar de kust, van Dokkum naar Lauwersoog en van de stad Groningen naar Zoutkamp;

- Realiseren van een optimale vismigratievoorziening en onderwaterhabitat waardoor vissen 24/7 het Lauwersmeer in en uit kunnen zwemmen; en hierbij verkennen in hoeverre een stabiel brakwatergebied in (het noordelijke deel) van het Lauwersmeer te realiseren is zonder negatieve impact op andere functies.

7. Proces

- Samen met overheden, maatschappelijke partijen, ondernemers en bewoners van het gebied het Manifest Lauwerskust uitwerken tot een actieplan