Douwe Hoogland kandidaat-gedeputeerde PvdA

Hoogland (67) is sinds acht jaar Statenlid voor de PvdA. Volgens de PvdA past hij goed bij de portefeuille die de PvdA bij de onderhandelingen binnengehaald heeft. Het zou daarbij gaan om veel 'groene' onderwerpen.

Douwe Hoogland was eerder biologisch boer en heeft ook veel bestuurlijke ervaring. Ook als Statenlid zet hij zich volgens de mail van de partij in voor alles 'wat groeit, bloeit en leeft in onze provincie'.