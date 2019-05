Is er een Anja Haga-effect in Noardeast-Fryslân?

Bijna iedereen in Dokkum is bekend met de naam Anja Haga, al is het maar van de verkiezingsaffiches die overal in de Bonifatiusstad hangen. Maar haar kennen en op haar stemmen is niet hetzelfde. "Ik gun het haar wel", zegt een Dokkumer die anoniem wil blijven. "Maar ik wil niet stemmen op een gezamenlijke ChristenUnie-SGP lijst."

Cor Kleefstra uit De Westereen is juist erg blij met de kandidatuur van Haga. "Ik vind het erg belangrijk dat er mensen in Europa zijn die Fryslân goed vertegenwoordigen. Ik denk dat ze hier in Dantumadiel veel stemmen krijgt." Plaatselijk is er daarom zeker sprake van een beperkt 'Anja Haga-effect', maar het blijft de vraag of dat genoeg stemmen oplevert voor een zetel in het Europees Parlement.