Werkstraf voor vrouw die pony verwaarloosde

De vrouw zei dat ze wel een hoefsmid had ingeschakeld, maar dat de pony te wild was om de hoeven te bekappen. Ze heeft het zelf ook geprobeerd, maar kreeg de pony ook niet onder controle. Ze zei dat ze niet wist dat ze een veearts kon inschakelen om de pony te verdoven, maar dat geloofde de rechter niet. Die vroeg zich af of ze niet teveel dieren had. Naast de pony heeft de vrouw katten, honden en een geit. Bij een nieuwe controle, eind vorig jaar mankeerde er ook iets aan de geit en de hond.

Naast de twintig uur werkstraf, kreeg ze ook een voorwaardelijke straf van twintig uur.