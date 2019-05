Geen gif op landbouwproducten die uit de omgeving van de REC komen

De reststoffen-energiecentrale in Harlingen heeft geen schadelijke effecten op gewassen in de buurt. Dat blijkt uit metingen die vorig jaar werden gedaan in opdracht van LTO Noord. In het onderzoek is gekeken naar het effect dat de uitstoot van de afvaloven heeft op bijvoorbeeld het gras, de spinazie en de boerenkool die groeit in de omgeving en op de melk van de koeien.