Poleposition voor Nyck de Vries in Monaco

Er is niet veel ruimte op het circuit van Monaco. Daarom had de organisatie ervoor gekozen om de coureurs in twee groepen te laten rijden. De Vries mocht in de tweede groep aan de bak, en was daarin met afstand de snelste. De nummer twee, de Italiaan Luca Ghiotto, moest meer dan tweetiende toegeven op de Friese autocoureur.



Twee weken geleden pakte Nyck de Vries de winst in de Formule 2 race in Barcelona.