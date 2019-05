RTV NOF genomineerd voor titel ‘Omroep van het Jaar'

RTV NOF maakt met meer dan honderd vrijwilligers radio, tv en internet. Bekende programma's zijn bijvoorbeeld Rûnwei Sport en de Weekend Nieuwsshow. In totaal acht omroepen dingen mee naar titel. Zij moeten een presentatie geven voor een vakjury waarin onder andere directeur Jurre Bosman van de NPO en journalist Ton Verlind zitten.



De winnaar wordt op vrijdag 14 juni bekendgemaakt tijdens de Avond van de Streekomroep in Beeld en Geluid in Hilversum. Naast de prijs voor de beste streekomroep worden dan ook prijzen uitgereikt voor radio- en tv-programma's en voor talentvolle, jonge presentatoren.