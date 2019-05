Fries Museum laat demente ouderen opbloeien met schilderijen

Een bezoek aan een museum is voor veel mensen een uitstapje waar ze niet al te lang over na hoeven te denken. Je pakt de auto of de fiets en je bent zo bij de kunst. Maar hoe is dat als je ouder bent, of als je dementie hebt? Het Fries Museum wil ook deze mensen bij de kunst betrekken, en heeft in samenwerking met de KwadrantGroep een speciaal programma opgezet.