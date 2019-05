Nieuwe naam De Friesland Zorgverzekeraar: 'De Friesland'

Naast een nieuwe naam heeft de verzekeringsinstantie ook een nieuw logo gekregen. Komende tijd gaat het bedrijf met promotie door de provincie, om de nieuwe naam bekendheid te geven.

"Het was de volksnaam al. We blijven wie we zijn", zegt directeur Steven Hofenk van De Friesland. "Dat is de ene kant en aan de andere kant zit er ook wel de vernieuwing in doordat het woordje 'zorgverzekeraar' afvalt en we echt toe willen naar De Friesland als dienstverlener voor Friesland en de regio Noord-Nederland."

Over de kosten van de naamsverandering wil Hofenk niet veel kwijt. "We proberen het zo laag mogelijk te houden, ook al omdat we bezig zijn met verhuizingen." De Friesland verhuist komende zomer van de Harlingertrekweg naar het gebouw van Achmea aan de Sophialaan in Leeuwarden. In een half jaar tijd wordt de oude huisstijl langzaam vervangen door de nieuwe, met bijvoorbeeld het nieuwe logo en nieuw briefpapier, zegt Hofenk.