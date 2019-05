146 leerlingen maakten het examen Fries

Op OSG Singelland in Drachten deden veertien leerlingen het examen Fries: acht van de havo en zes van het vwo. "De havo heeft meestal drie teksten, nu twee", vertelt docente Ans Wallinga. "Dus dat is even anders. De eerste tekst ging over geven en krijgen. Dus als je een cadeau krijgt, hoe ga je daarmee om? En ook hoe je een cadeau moet geven, de etiquette rond het geven en krijgen van cadeaus. En de tweede ging over slaap. Ik vond het best leuke teksten."

Havist Wieger denkt dat hij het wel haalt. Maar de kop van de tekst over slaap vond hij niet passen. "Die tekst heette 'Europa slaapt te weinig'. Maar ik vond het niet echt specifiek over Europa gaan. Het had ook wel 'Nederland slaapt te weinig' kunnen zijn."