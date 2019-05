Opkomst in Fryslân om 11 uur tussen de 7 en 24 procent

De opkomstcijfers voor de rest van de provincie liggen rond de 10 procent. Zo zijn in Harlingen 1036 mensen wezen stemmen; dat is 8,3% van het totaal aantal van 12.419 mensen die officieel mogen stemmen in de gemeente. In Tytsjerksteradiel lag de opkomst op 9,85%. Dit zijn 2455 mensen.

Op Ameland lag het opkomstcijfer om 11 uur op 14 procent, terwijl Smallingerland 12 procent van de mensen was wezen stemmen. In Achtkarspelen blijven ze wat achter op deze cijfer: daar lag de opkomst op 7,98%. In totaal hebben er in Achtkarspelen rond 11 uur 2183 mensen gestemd.

In de grootste gemeente van Fryslân, Leeuwarden, hadden om 11 uur 8,09% van de mensen gestemd. Dit aantal ligt hoger dan in 2014, toen er om dezelfde tijd een opkomstpercentage van 7,19% was.

De opkomstcijfers van de gemeente Heerenveen is een uur eerder opgenomen: om 10 uur was 6 procent van de mensen hier naar de stembus geweest.

Er kan nog tot 9 uur vanavond worden gestemd.