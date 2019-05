Europese verkiezingen belangrijk voor boeren

Het kan volgens Elshof niet zo zijn dat er steeds meer van boeren gevraagd wordt, op het gebied van duurzaamheid, milieu en natuurvriendelijk boeren, terwijl tegelijkertijd de kraan dichtgaat. Met name Nederlandse boeren zijn afhankelijk van steun door de EU.

Elshof is pro-Europa en voor open grenzen. "Ja, absoluut. Ik kan mij haast niet voorstellen dat we weer met een paspoortje aan de grens bij Nederland, België of Duitsland moeten staan. Ook voor 'eenduidige' regels, dat boeren in Frankrijk of Duitsland en in Nederland op dezelfde manier hun producten kunnen produceren en onder gelijke omstandigheden."

Tegelijk is Nederland een kleine speler in Europa en kunnen de regels anders uitvallen dan hoe wij het hier willen hebben, zoals bij de pulsvisserij die in april definitief verboden werd door het Europees Parlement. Volgens Elshof worden er vaak besluiten genomen op basis van emoties en wordt er niet goed gekeken naar de onderliggende argumenten.

"Pulsvisserij is niet schadelijk, minder schadelijk dan de traditionele visserij, en toch houdt het geen stand", zegt Elshof. "Dat zie je met bepaalde gewassenbeschermingsmiddelen ook. Men neemt er een besluit over en vervolgens moet je zwaardere middelen gebruiken om hetzelfde resultaat te bereiken. Er wordt dus niet altijd goed nagedacht."

Belangrijke punten voor de boer bij deze verkiezingen zijn de derogatie, de gewassenbeschermingsmiddelen en een maatschappelijk landbouwbeleid.